رد الرئيس جو بايدن على سؤال أحد المراسلين عما إذا كان ينبغي منح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفريقه بعض الفضل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال بايدن ردًا على السؤال: "حسنًا، كما تعلمون، هذا هو الإطار المحدد نفسه للصفقة التي اقترحتها في مايو الماضي، المحدد. ولقد حصلنا على موافقة العالم عليها".

وتابع بالقول: "ثانيًا، دعم أمريكا لإسرائيل ساعدهم بشدة في إضعاف حماس وداعميها وتهيئة الظروف لهذه الصفقة".

وأضاف: "وثالثًا، كنت أعلم أن هذه الصفقة يجب أن ينفذها الفريق التالي، لذا طلبت من فريقي التنسيق بشكل وثيق مع الفريق القادم للتأكد من أننا جميعًا نتحدث بنفس الصوت، لأن هذا ما يفعله الرؤساء الأمريكيون".

وعند سؤاله لاحقًا مرة أخرى عما إن كان الفضل يعود إليه أو إلى ترامب في التوصل إلى اتفاق وقف الإطلاق النار، رد بالقول: "هله هذه مزحة؟!".