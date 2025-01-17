يتحدث جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس المنتخب دونالد ترامب، عن الصورة الرئاسية الجديدة المذهلة لترامب مع مذيعة CNN، كايتلين كولينز.

وعلق بولتون على التشابه الكبير بين الصورتين، قائلًا: "أنا لست طبيبًا نفسيًا. أنا لا أمارس حقًا مثل هذه الأمور المتعلقة بالأطباء النفسيين، ولكن عليك أن تتساءل: إذا كان الشخص يتخذ هذه الوضعية عمدًا، فما الذي يحدث حقًا؟".

وأوضح بولتون اعتقاده بـ"أنه شيء يتعلق بعلامة ترامب التجارية، بترامب الشخصية أكثر من ترامب رئيس أمريكا. الأمر يتعلق بترامب أكثر من كونه يتعلق بالبلاد. وأعتقد أن هذه مشكلة".

وعند سؤاله عما إن كان قد رأى صورة تنصيب مثل هذه سابقًا، رد بولتون بالقول: "بالتأكيد لا. ولا أتوقع أبدًا أن أرى صورة تنصيب مثل هذه مرة أخرى".