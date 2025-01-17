يتحدث مراسل CNN، نك وات، أحد سكان كاليفورنيا الذي نجا منزله من حريق باليسيديس، لكن انهيارًا طينيًا هائلاً دمره بعد أيام.

ويرجح أنه تم تدمير ما يصل إلى 12000 منزل وشركة ومباني أخرى في حرائق الغابات المستعرة في مقاطعة لوس أنجلوس وجعل مجتمعات بأكملها تتحول إلى أكوام من الأنقاض والرماد.

رغم ذلك، بقيت بعض المنازل صامدة أمام الحرائق، ويقول الخبراء إن ذلك قد يرجع إلى تصميمها بشكل مقاوم للحريق وإعدادات وتجهيزات جيدة من قبل المالكين، مثل إزالة النباتات القابلة للاشتعال، والتدخل غير المعروف أحيانًا لرجال الإطفاء والرياح والطقس وما شابه.



