حظر تطبيق "تيك تيك" في أمريكا.. مراسل CNN يرصد آخر التطورات

تمضي شركة "تيك توك" قدما في خططها للإغلاق، وقد يكون إبرام أي صفقة أو دبلوماسية في اللحظة الأخيرة أمرًا صعبًا.

في الماضي، أوضحت شركة "بايت دانس"، الشركة الأم الصينية، أن المنصة ليست للبيع.

رغم أن هذا يتعلق بشركة خاصة، فقد اتخذت الحكومة الصينية موقفًا في مرحلة ما متهمة الولايات المتحدة "بالتصرف مثل البلطجية".

ومع ذلك، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شياو جيهو رسالة فيديو شكر فيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

المزيد من التفاصيل حول آخر التطورات في تقرير مراسل شبكة CNN، مارك ستيوارت من بكين.