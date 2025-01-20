في الأيام والساعات التي سبقت تنصيب يوم الاثنين، أطلق كل من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والسيدة الأولى القادمة عملات "ميم" رقمية خاصة بهما، وهي فئة متقلبة من العملات المشفرة، وقد أدى ذلك بسرعة إلى تساؤلات أخلاقية ومخاوف بشأن تضارب المصالح، حيث يمكن لترامب الآن الاستفادة بشكل كبير من صناعة ستنظمها إدارته.

جعل موقف ترامب المؤيد للعملات المشفرة العديد من مستثمري blockchain يشعرون بالتفاؤل.

وبلغت أسعار عملة TRUMP ذروتها، الأحد، عند حوالي 75 دولارًا للحصة قبل أن تنخفض بشكل حاد في المساء. وارتفع سعر العملة الآن مرة أخرى إلى حوالي 60 دولارًا مع تقييم تقديري بنحو 60 مليار دولار.

وتقدر قيمة عملة ميلانيا ترامب (MELANIA) حاليًا بحوالي 11 مليار دولار إجمالاً.