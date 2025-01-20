شوهد مليارديرا التكنولوجيا إيلون ماسك وجيف بيزوس في حفل عشاء تحدث فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب عشية تنصيبه. حيث كانت ميلانيا وأبناؤهما هناك.

كارا سويشر، الصحفية المتخصصة في التكنولوجيا والمساهمة في شبكة CNN، علقت على هذه الحادثة بالقول إنه سيكون من المثير للاهتمام رؤية "أين سيجلس الجميع، ماذا حدث لجيه دي فانس؟ لا أعرف إلى أين ذهب. من الواضح أن إيلون تحدث اليوم بأحد التجمعات، وليس فانس، تحدث قليلًا ولم يقل أي شيء مقنع تقريبًا. لكن، كما تعلمين، سأبحث عن القرب، هذا هو الرئيس الذي يتمتع بالقدرة على الوصول، وهذا هو الرئيس الذي يتمتع بالقدرة على الوصول إلى أغنى الناس في العالم، ومكان جلوسهم سيكون مهمًا".

وتابعت بالقول: "كانت علاقة جيف وإيلون صعبة للغاية على مدار سنوات عديدة، تنافسية، ولا أعتقد أنهما يحبان بعضهما البعض بشكل خاص، لكن، كما تعلمين، فإنهما يتمتعان بحظوة لدى الرئيس الحالي الذي يحب أن يتنافس الناس على حظوته، على ما أعتقد".

وانتهت سويشر بالقول: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى أين يجلسون وماذا يفعلون، ولكنهم بالتأكيد يقومون بعمل جيد في التقرب".