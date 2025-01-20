تظهر لقطات لحظة استقبال نائب الرئيس المنتهية ولايتها، كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب، جيمس ديفيد (جيه دي) فانس، في البيت الأبيض قبل تنصيب الرئيس القادم دونالد ترامب.

ويدخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض للمرة الثانية، الاثنين، بعد نهاية فترته الأولى عام 2021، وسيُقام حفل تنصيبه بين الكابيتول والبيت الأبيض بحضور مئات الشخصيات من حول العالم.

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