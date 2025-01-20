ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كلمته في حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدلى بتصريحات متعددة تتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية التي ينوي تطبيقها في ظل فترته الرئاسية الثانية.

نستعرض لكم فيما يلي أبرز تصريحاته: