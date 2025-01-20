ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كلمته في حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدلى بتصريحات متعددة تتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية التي ينوي تطبيقها في ظل فترته الرئاسية الثانية.
نستعرض لكم فيما يلي أبرز تصريحاته:
- إن انتخابي الأخير هو بمثابة تفويض لعكس الخيانة الفظيعة بشكل كامل، كل هذه الخيانات العديدة التي حدثت، وإعادة إيمان الناس وثرواتهم وديمقراطيتهم وحريتهم. من هذه اللحظة فصاعدًا، انتهى انحدار أمريكا.
- سأقوم أيضًا بإنهاء سياسة الحكومة المتمثلة في محاولة هندسة العِرق والجنس اجتماعيًا في كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة. سنعمل على إنشاء مجتمع لا يفرق بين الألوان ويعتمد على الجدارة. اعتبارًا من اليوم، ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة هي أن هناك جنسين فقط: الذكر والأنثى.
- يبدأ العصر الذهبي لأمريكا الآن. من هذا اليوم فصاعدًا، ستزدهر بلادنا وستحظى بالاحترام مرة أخرى في جميع أنحاء العالم. سنكون موضع حسد كل الأمم، ولن نسمح لأنفسنا بأن نُستغل بعد الآن. خلال كل يوم من أيام إدارة ترامب، سأضع أمريكا في المقام الأول بكل بساطة.
- لقد حاول أولئك الذين يرغبون في وقف قضيتنا سلب حريتي بل وحياتي. قبل بضعة أشهر فقط، في حقل جميل في ولاية بنسلفانيا، اخترقت رصاصة قاتل أذني. لكنني شعرت حينها، وأعتقد الآن أكثر من أي وقت مضى، أن حياتي قد أنقذت لسبب ما. لقد أنقذني الرب لأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.
- لقد عوملنا بشكل سيئ للغاية بسبب هذه الهدية الحمقاء التي لم يكن ينبغي أن تُمنح، كما انتهكت بنما الوعد الذي قطعته لنا.لقد تم انتهاك غرض اتفاقنا وروح معاهدتنا بشكل كامل. يتم فرض رسوم باهظة على السفن الأمريكية، ولا يتم التعامل معنا بشكل عادل بأي شكل من الأشكال، وهذا يشمل البحرية الأمريكية. وقبل كل شيء، تدير الصين قناة بنما، ولم نمنحها للصين.
- لقد عانت أمتنا كثيراً في السنوات الأخيرة، ولكننا سنعيدها إلى سابق عهدها ونجعلها عظيمة مرة أخرى، أعظم من أي وقت مضى.سنكون أمة لا مثيل لها، مليئة بالرحمة والشجاعة والاستثنائية.ستوقف قوتنا كل الحروب وتجلب روحاً جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضباً وعنيفاً وغير قابل للتنبؤ على الإطلاق.
- بموجب الأوامر التي وقعتها اليوم، فإننا سنقوم أيضًا بتصنيف الكارتلات باعتبارها منظمات إرهابية أجنبية وسوف أوجه حكومتنا لاستخدام القوة الكاملة والهائلة لإنفاذ القانون الفيدرالي والولائي للقضاء على وجود جميع العصابات الأجنبية والشبكات الإجرامية التي تجلب الجريمة المدمرة إلى الأراضي الأمريكية، بما في ذلك مدننا وداخل المدن.