أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تيك توك "بلاقيمة" في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يسمح باستمرار التطبيق في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "يجب أن تحصل على النصف" مع إنشاء "مشروع مشترك" مع القائمين على تيك توك.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينه وبين الصحفيين:

صحفي: الرئيس ترامب، أنت وأعضاء فريقك اعتدتم الآن على التحذير من مخاطر تجسس تيك توك على الأمريكيين. ما الذي تغير حتى لا تشعر بالقلق بشأن ذلك؟

دونالد ترامب: حسنًا، هذا يعتمد على الصفقة. أعني، قد لا أبرم الصفقة أو قد أبرمها. تيك توك لا قيمة له، لا قيمة له، إذا لم أوافق عليه، وسيتوجب إغلاقه. لقد تعلمت ذلك من الأشخاص الذين يمتلكونه. إذا لم أبرم الصفقة، فهو بلا قيمة، لا قيمة له. إذا أبرمت الصفقة، فربما تبلغ قيمته تريليون دولار. تريليون دولار! لذا، إذا أبرمت الصفقة، فأنا.. أتحدث عن فعل ذلك لصالح الولايات المتحدة. إذا أبرمت الصفقة لصالح الولايات المتحدة، فأعتقد أننا يجب أن نحصل على النصف. بعبارة أخرى، انتظر، أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن يكون لها الحق في الحصول على نصف تيك توك. وتهانينا، لدى تيك توك شريك جيد، وسيكون ذلك يستحق، كما تعلم، ما قيمته 500 مليار دولار أو شيء من هذا القبيل. إنه أمر جنوني. الأرقام جنونية، لكنه بلا قيمة إذا لم أقم بـ.. إذا لم يوقع الرئيس، فهو بلا قيمة. إذا وقع الرئيس، ربما تبلغ قيمته تريليون دولار. لذا أعتقد، مثل مشروع مشترك، أعتقد أننا سننشئ مشروعًا مشتركًا مع الأشخاص من تيكتوك. سنرى ما سيحدث. أعني، هذه واحدة من العديد من الأفكار التي خطرت لي.

صحفي: هل تعتقد أن الرئيس التنفيذي لتيك توك سيكون منفتحًا لهذه الفكرة؟

دونالد ترامب: من؟

صحفي: الرئيس التنفيذي لتيك توك، إنه موجود.

دونالد ترامب: أوه، أعتقد أنك قد يحبها، لأنه لا يملك شيئًا، لا يملكون أي شيء حقًا. لقد تم تمرير الأمر في الكونغرس. إنه يمنح الرئيس الحق في إبرام صفقة أو إغلاقها. ولدينا 90 يومًا لاتخاذ هذا القرار.