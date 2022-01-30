من زيارة رئيس إسرائيل إلى الإمارات، ودراسة دول الخليج رد لبنان على مقترحاتها بشأن تسوية الأزمة، ورد مصدر مصري على رامي شعث بعد سجنه 900 يوم، وخلاف أمريكا وأوكرانيا بسبب تحذيرات واشنطن من عمل عسكري روسي وشيك... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الأحد، وذلك بزيارة رسمية كانت مجدولة مسبقًا بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني وتم تأجيلها لظروف كوفيد-19.

قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن بلاده تلقت ردًا من لبنان على المقترحات الخليجية بشأن تسوية الأزمة مع الخليج.

رد مصدر أمني مصري على ما أدلى به الناشط السياسي المصري، رامي شعث خلال مقابلة حصرية مع CNN، بعد 900 يوم من احتجازه بادعاء الانتماء لمنظمة إرهابية دون توجيه اتهامات رسمية.

أثار تصاعد وتيرة التحذيرات الأمريكية من عمل عسكري روسي وشيك حالة من الخلاف مع المسؤولين في أوكرانيا، باعتبارها تتسبب في ضرب الاقتصاد وهروب رأس المال.

تقول مسافرة إن مقطع فيديو على "تيك توك" كُتب عليه بالخطأ أنه مصوّر في مدينة غاستونيا بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، خدعها في قيادة السيارة مع عائلتها إلى المدينة، لكن مشهد الثلوج على الجبال الذي كانت تأمل في رؤيته كان في الواقع مُصوّرًا في سويسرا. شاهد ما وجدته مستخدمة "تيك توك" أوليفيا غارسيا عند وصولها إلى مدينة غاستونيا.

