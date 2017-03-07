أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت شرطة أبوظبي الأحد ملابسات عملية احتيال كبيرة من خلال محفظة استثمارية وهمية ضحاياها بالآلاف، وقد تمكنت الشرطة من اعتقال أكثر من 40 شخصا من المتورطين فيها إلى جانب التحفّظ على مئات السيارات التي كانت في معارض على صلة بالمحفظة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الواسعة الانتشار، فقد أكد اللواء الشريفي أن شرطة أبوظبي "بدأت التحقيق حول قضية المحفظة الاستثمارية الوهمية قبل 6 أشهر،" مضيفا أن هذا النشاط الاستثماري غير المشروع بدأه الموقوفون على ذمة القضية والذين يبلغ عددهم ثلاثة أشخاص على نطاق ضيق من خلال محفظة واحدة، ليتسع خلال الشهور الأخيرة ويصل عدد المحافظ الاستثمارية الوهمية إلى ثلاث محافظ وهمية واتسع عدد المتعاملين معها ليصل في محفظة واحدة إلى 3700 شخص.

وبحسب المسؤول الأمني الإماراتي فقد تحفظت السلطات على شيكات بقيمة مليار و300 مليون درهم (قرابة 350 مليون دولار،) مع استمرار جمع المعلومات والتحقيق حول بقية المحافظ الوهمية التي يديرها الموقوفون على ذمة القضية.

وأوضح اللواء الشريفي أن الأسلوب الاحتيالي في المحفظة الاستثمارية الوهمية كان يقوم على إغراء الأشخاص بتوزيع أرباح خيالية وغير منطقية تتنافى مع كافة العوائد الاقتصادية القانونية، حيث كان الموقوفون على ذمة القضية يقومون بشراء سيارات بأضعاف ثمنها مقابل شيك مؤجل الدفع بعائد ابتدأ من 100 في المائة ووصل مؤخراً إلى 70 في المائة.

وتلقت شرطة أبوظبي 400 بلاغ حول قضية المحفظة الوهمية، بلغت قيمة المبالغ المالية فيها 280 مليون درهم، وجملة المبالغ التي تمت مصادرتها من معارض السيارات والمنازل الخاصة بالموقوفين على ذمة القضية بلغت 53 مليون درهم، إضافة إلى 100 مليون درهم في حساباتهم البنكية تم التحفظ عليها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

أما العميد راشد بو رشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، فقد قال إن فريق البحث والتحري قام بضبط 43 شخصاً من المتورطين في قضية المحفظة الوهمية، تحت مواد النصب والاحتيال ومزاولة مهن من غير ترخيص والاشتباه في غسل أموال، مؤكدا اعتراف أحد المتهمين أنه ليس هناك نشاط استثماري مرخص به، والأمر فقط احتيال على المتعاملين لأخذ أموالهم دون وجه حق.