الجزائر (CNN)— حددت وزارة التجارة الجزائرية قيمة الواردات من الموز في 90 ألف طن لستة أشهر الأولى من هذا العام، سيتم منح رخص بموجبها إلى الشركات الجزائرية وفق ما نقله وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أمس السبت بالجزائر.

وأشار تبون في معرض حضوره لحفل انتهاء أشغال مئذنة الجامع الكبير، إلى أن وزارته شرعت في منح رخص الاستيراد لكافة المنتجات التي تعتمد فيها البلاد نظام الحصص بدءًا من اليوم الأحد، وستكون البداية بمادة الموز، مشيرًا إلى أن وزارته قد ترفع الحصة إلى ما فوق 90 ألف طن إذا ما دعت الحاجة لذلك.

وتحدث تبون بإيجابية عن مورّدي الموز الذين يحترمون شروط الاستيراد ومن ذلك احترام شروط التخزين والتبريد، لافتا إلى أن الدولة تشجعهم لأنهم يوّفرون فرص عمل، مقابل محاربة الدولة للموردين "الانتهازيين" الذين لا يحترمون الشروط.

وشهدت أسعار الموز منذ فبراير الماضي ارتفاعا كبيرا في الأسواق الجزائرية، إذ وصل الكيلوغرام إلى 700 دينار (ما يتجاوز بقليل 6.37 دولار)، وتجاوز ذلك في بعض المدن إلى 900 دينار (8.20 دولار).

وقرّرت وزارة التجارة وضع قيود على استيراد الموز بعد تزايد نشاط تجارة التهريب والتخزين غير القانوني، ومن الشروط التي وضعتها إلزام المستوردين أن تكون لديهم خبرة في مجال إنتاج وتخزين الفواكه، لا تقل عن خمس سنوات.

كما ألزمت الوزارة المستوردين بامتلاك غرف للتخزين والتبريد، والتعامل مع المصدر بشكل مباشر، وإلزامية النقل ببواخر معدة لهذا الغرض، فضلا عن مطابقة المنتج للمعايير الصحة، والحرص على وصوله بثمن مناسب للمستهلك، وقد حرصت الوزارة على حصر لائحة المستوردين في عشرة لضمان احترام الشروط.

وبلغ حجم الواردات من الموز في الجزائر عام 2016 حوالي 201 طن، بقيمة بلغت 142.3 مليون دولار، بانخفاض عن حجم عام 2015 الذي بلغ 247 طنا بقيمة 182.2 مليون دولار.