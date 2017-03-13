ماذا تعني جولة الملك سلمان للصين واليابان اقتصادياً؟

ماذا تعني جولة الملك سلمان للصين واليابان؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و20 دقيقة.
أرامكواقتصاد وأعمالالاقتصاد السعوديالسعوديةالملك سلمان بن عبدالعزيز
1:26

الملك سلمان بن عبد العزيز يجول آسياً لبعض الصفقات الاقتصادية، فاليابان والصين هما أهم أسواق النفط الخام.

(CNN) -- تمثل آسيا ما يقرب من ثلث الطلب العالمي اليومي بأكثر من 31 مليون برميل يومياً. وتنافس المملكة الدول الخليجية الأخرى، بالإضافة إلى إيران وروسيا، على جزء من السوق الآسيوية.

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