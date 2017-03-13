(CNN) -- تمثل آسيا ما يقرب من ثلث الطلب العالمي اليومي بأكثر من 31 مليون برميل يومياً. وتنافس المملكة الدول الخليجية الأخرى، بالإضافة إلى إيران وروسيا، على جزء من السوق الآسيوية.