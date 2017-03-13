(CNN) -- تمثل آسيا ما يقرب من ثلث الطلب العالمي اليومي بأكثر من 31 مليون برميل يومياً. وتنافس المملكة الدول الخليجية الأخرى، بالإضافة إلى إيران وروسيا، على جزء من السوق الآسيوية.
ماذا تعني جولة الملك سلمان للصين واليابان اقتصادياً؟
ماذا تعني جولة الملك سلمان للصين واليابان؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و20 دقيقة.
1:26
الملك سلمان بن عبد العزيز يجول آسياً لبعض الصفقات الاقتصادية، فاليابان والصين هما أهم أسواق النفط الخام.
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