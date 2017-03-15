أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة بربع نقطة لتتراوح بين 0.75% و1%، في خطوة هي الثالثة من نوعها منذ الأزمة المالية في عام 2008، التي ضربت الاقتصاد العالمي.

وأشار مجلس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي) إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا خلال عام 2017، فيما يعبر عن ثقة في معدل نمو الاقتصاد الأمريكي. وكانت خطوة رفع أسعار الفائدة متوقعة في ظل تقرير الوظائف القوي، الأسبوع الماضي، وتصريحات رئيسة البنك المركزي جانيت يلين عن أن زيادة أسعار الفائدة تبدو "مناسبة".

وكان البنك المركزي الأمريكي قد وضع أسعار الفائدة عند 0% في ديسمبر عام 2008 بالتزامن مع انهيار سوق العقارات. ولكن مع مرور أكثر من 8 سنوات، أصبح الاقتصاد الأمريكي في حالة أفضل بكثير رغم التقدم البطيء.