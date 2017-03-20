الرباط (CNN)— وقع المغرب بروتوكول اتفاق مع المجموعة الصينية "هيتي" لأجل إحداث مدينة دولية ذكية، تحتضن قطبا اقتصاديا ومركبات سكنية بطريقة مبتكرة تحترم الشروط الإيكولوجية في شمال المغرب وتحديدا بطنجة، باستثمار إجمالي يصل إلى مليار دولار، تشارك فيه مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية.

ويحمل المشروع اسم "مدينة محمد السادس طنجة-تيك"، ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالمغرب "لاماب"، فإن حفل تقديم المشروع وتوقيع البروتوكول الخاص به جرى في القصر الملكي بطنجة، اليوم الاثنين، بحضور الملك محمد السادس، ورئيس "هيتي" لي بياو ووزير الصناعة والتجارة حفيظ العلمي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري ومسؤولين آخرين.

وبوسع هذا المشروع، وفق تصريحات رئيس "هيتي" أن يحدث قطبا اقتصاديا يضمن مئة ألف منصب شغل، 90 ألفا منها ستؤول إلى ساكنة المنطقة، كما سيتيح هذا المشروع استقرار مئتي شركة صينية تنشط في مجالات متعددة كصناعة الطيران والسيارات والإعلام الإلكتروني، متحدثا عن أن المقاولات الصينية ستستثمر في المشروع بعد عشر سنوات ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

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ويأتي توقيع هذا الاتفاق بعد توقيع مذكرة تفاهم بين ملك المغرب محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة العاهل المغربي لبكين شهر ماي/أيار 2016، وستقام هذه المدينة الذكية على مساحة ألف هكتار، وسيتمد بناؤها على مدار عشر سنوات.

ووفق ما أشار إليه حفيظ العلمي، فاختيار الصين لهذه المهمة يأتي لـ"كونها قوة صناعية ومالية وتكنولوجية وعلمية" وكذا لـ"تطويرها معرفة في مجال المدن الذكية"، وهي المدن التي صُممت عبر "إدماج المناطق الصناعة والتجارية والإقامات والمصالح العمومية وأماكن الترفيه بطريقة متناغمة، وتزويدها بتكنولوجيا متطورة جدا وملائمة لمتطلبات الحياة العصرية".