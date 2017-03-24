نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغب في البحث عن عمل في مصر خلال هذا العام؟ لدينا بعد الأخبار السارة لك، إذ وفقاً لمؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي قام بيت.كوم بإطلاقه حديثاً، أعرب قرابة 7 من كل 10 أصحاب عمل عن نيتهم بالتوظيف خلال هذا العام، حيث ستقوم العديد من الشركات في مصر وعبر كافة أنحاء الشرق الأوسط بالإعلان عن الكثير من الوظائف الشاغرة.

يقدم لك الخبراء في بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، في ما يلي كل ما يجب عليك معرفته حول سوق العمل في مصر:

1. ما هو عدد الشركات التي تخطط للتوظيف؟

أعرب أكثر من نصف أصحاب العمل في مصر (بنسبة 52 في المائة) عن نيتهم الأكيدة أو المحتملة بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومن المتوقع أيضاً بأن تقوم العديد من الشركات بالتوظيف على المدى البعيد، حيث أشار أكثر من 69 في المائة من أصحاب العمل إلى نيتهم بتعيين موظفين جدد خلال العام القادم.

2. ما هي المناصب التي سيتم تعبئها؟

من بين الشركات المصرية التي تخطط للتوظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة، أعربت قرابة 38 في المائة عن نيتها بتوظيف أشخاص في المناصب المبتدئة، تلتها المناصب الإدارية (بنسبة 32 في المائة)، في حين صرحت 28 في المائة من الشركات عن نيتها بالتوظيف في المناصب التنفيذية، كما ذكرت العديد من الشركات عزمها توظيف أشخاص في منصب "المسؤول التنفيذي للمبيعات" بنسبة 20 في المائة ومنصب "مدير مبيعات" بنسبة 18 في المائة.

3. ما هي أكثر القطاعات توظيفاً؟

برز القطاع الخاص كأكثر القطاعات توظيفاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ أعربت نسبة 54 في المائة من الشركات المحلية كبيرة الحجم، ونسبة 52 في المائة من الشركات متعددة الجنسيات، ونسبة 51 في المائة من الشركات الأخرى في القطاع الخاص عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف. وتواصل شركات القطاع الخاص باحتلال المركز الأول لتعيين موظفين جدد خلال العام القادم، بنسبة 69 في المائة من الشركات المحلية كبيرة الحجم، ونسبة 69 في المائة من الشركات الأخرى في القطاع الخاص، ونسبة 68 في المائة من الشركات متعددة الجنسيات، التي صرّحت عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف.

4. ما هي أكثر المجالات توظيفاً؟

أكثر المجالات التي تنوي التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة هي الضيافة، والترفيه والاستجمام، والموارد البشرية، بحسب أكثر من 67 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، يليها قطاع الاستشارات وإدارة الأعمال بنسبة 57 في المائة.

5. ما هي المؤهلات الدراسية الأكثر طلباً؟

تبحث الكثير من الشركات المصرية عن مرشحين حاصلين على شهادات بكالوريوس أو دراسات عليا في إدارة التجارة، بنسبة 32 في المائة، تليها شهادات الهندسة بنسبة 31 في المائة، وإدارة الأعمال بنسبة 28 في المائة.

6. ما هي المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل؟

شملت أكثر المهارات طلباً من قبل أصحاب العمل في مصر: مهارات التواصل الجيدة باللغتين العربية والإنجليزية، بحسب 82 في المائة من أصحاب العمل، ومهارات العمل ضمن فريق والتعاون والمرونة، بنسبة 55 في المائة.

7. ما هي الخبرات الأكثر طلباً؟

أفاد 40 في المائة من أصحاب العمل في مصر بأنهم يبحثون عن أشخاص يتمتعون بخبرة إدارية، ونسبة 31 في المائة عن البحث عن خبرة إدارية مكتبية، بينما يبحث 31 في المائة منهم عن أشخاص يمتلكون خبرة في المبيعات والتسويق.

8. ما هي الخطوة التالية؟

تبدو توقعات التوظيف إيجابية في مصر، حيث يخطط 69 في المائة من أصحاب العمل للتوظيف خلال العام القادم. وتجدر الإشارة إلى أن 35 في المائة من أصحاب العمل الذين يخططون للتوظيف، ينوون تعبئة 5 وظائف شاغرة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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