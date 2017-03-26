موسكو، روسيا (CNN)— قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على عدد من الشركات والمؤسسات الروسية تعتبر مثيرة "للقلق والإحباط،" على حد تعبيرها.

جاء ذلك في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قالت، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية الحكومية: "قرار الإدارة الأمريكية بفرض تدابير تقييدية فيما يتعلق بعدد من المنظمات الروسية، بما في ذلك تلك المتعلقة ببناء الطيران والمختصين، تثير للقلق والإحباط."

وتابعت قائلة: "لكن في الوقت نفسه لن تسبب هذه الحزمة الجديدة من العقوبات أية مشاكل جادة، على الرغم من أن الأمريكيين لم يقدموا سببا حول ذلك، مجرد الإشارة إلى التشريعات التي تمنعهم من التعاون مع إيران وسوريا."

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