دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت "إعمار مولز"، التابعة لمجموعة "إعمار العقارية" التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، عرضاً بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لشراء أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، "سوق.كوم".

وقال نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، أحمد ثاني المطروشي، في بيان قُدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني بسوق دبي المالي، واتطلع عليه موقع CNN بالعربية، إن العرض يأتي "تماشياً مع استراتيجية لمواءمة التجارة الإلكترونية مع التسوق الفعلي."

وأضاف المطروشي: "لم يتم بعد قبول العرض من قبل مساهمي سوق.كوم. وفي حال الموافقة عليه، فإن التأثير على أرباح إعمار مولز للربع الذي يتم فيه الاستحواذ ولسنة 2017 لن يكون جوهرياً."

ويُذكر أن عدداً من وسائل الإعلام العالمية، كانت قد نشرت تقاريراً – لم يتسن لشبكة CNN التأكد من صحتها بشكل مستقل – تُفيد بأن موقع "Amazon"، أحد أكبر المواقع للتسوق عبر شبكة الانترنت على مستوى العالم، تُجري حالياً مفاوضات لشراء "سوق.كوم" بصفقة يُقال إن قيمتها تتراوح ما بين 500 إلى 650 مليون دولار.

ويُشار إلى أن CNN طلبت الحصول على تعليق من "Amazon"، ولكن لم يتسن الحصول على رد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.