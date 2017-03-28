دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "أمازون"، ذات أحد أكبر المواقع للتسوق عبر شبكة الانترنت على مستوى العالم، الثلاثاء، عن استحواذها على "سوق.كوم"، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط.

لم يكشف البيان عن حجم الصفقة. قيمت "CB Insights" "سوق.كوم" بأكثر من مليار دولار، بعد أن جمعت 275 مليون دولار من المستثمرين العام الماضي. ولم تفصح "سوق.كوم" عن أي معلومات مالية.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى سوق.كوم، رونالدو مشحور: "معاً شركة أمازون وسوق.كوم سيكونان كدرع واحد في التجارة الإلكترونية عالميا، وتشكّل صفقة الاستحواذ هذه خطوة رئيسة في مسيرة تعزيز مكانتنا ونمو حضورنا لتقديم خدمات أفضل وأشمل لعملائنا في المنطقة. من خلال انضمامنا إلى أسرة شركة أمازون، ستُتاح لنا الفرصة للتوسع والارتقاء بعمليات التوصيل مع سرعة أعلى وإتاحة خيارات أكثر للعملاء، فضلاً عن سجل شركة أمازون المتواصل في تمكين البائعين وضمان رضاء المستهلكين."

ومن جانبه، قال نائب الرئيس الأول للمستهلكين الدوليين في شركة "أمازون"، راس غراندينيتي: "تشارك شركة أمازون سوق.كوم نفس القيم والتوجه من حيث الخدمات المقدمة للعملاء والابتكار والتخطيط الطويل الأمد. يُعدّ سوق.كوم رائداً وعملاقاً للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، ويقدم لعملائه في المنطقة تجربة تسوّق رائعة. ولذلك نتطلع على حد سواء إلى اكتساب المعرفة بالأسواق المحلية منهم وإلى تقديم الدعم لهم مع تقنيات شركة أمازون المتطورة والمتميزة إلى جانب مواردها العالمية. يداً بيد، سنعمل على توفير أفضل خدمة ممكنة إلى ملايين العملاء في الشرق الأوسط."

وقال ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، إن استقطاب أمازون إلى المنطقة يعكس الرؤية الاستشرافية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أطلق مدينة دبي للإنترنت عام 1999، واعتمد قانون التجارة الإلكترونية عام 2002. ويؤكد ذلك مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لأكبر وأفضل الشركات الدولية وبيئة حيوية حاضنة لأفضل العقول والمواهب وأصحاب الأفكار المبتكرة والمستثمرين ورواد الأعمال حول العالم."

تأسست شركة "سوق.كوم" منذ 10 سنوات من قبل رونالدو مشحور وسميح طوقان وحسام خوري، وأصبحت أحد أكبر اللاعبين في قطاع التسوق الإلكتروني. يُقدر مشحور أن التسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط ت بلغت قيمته 20 مليار دولار في عام 2016.

عندما بدأت "سوق.كوم"، كانت التجارة الإلكترونية غير معروفة تقريباً في الشرق الأوسط. وفي ذلك الوقت، كان يعمل خمسة أشخاص في الشركة في دبي. أما الآن فلديها 3 آلاف عامل في جميع أنحاء العالم العربي وباعت أكثر من 8 مليون منتج في 31 فئة.

ويقدر المحللون في ستاندرد تشارترد أن التجارة الإلكترونية في المنطقة تنمو بنسبة 30 في المائة سنوياً، وأن العديد من الأسواق لا تزال غير مستغلة.

ويُذكر أن "إعمار مولز"، التابعة لمجموعة "إعمار العقارية" التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، أعلنت، الاثنين، تقديمها عرضاً بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لشراء "سوق.كوم"، إذ قال نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، أحمد ثاني المطروشي، في بيان قُدم من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني بسوق دبي المالي، واتطلع عليه موقع CNN بالعربية، "لم يتم بعد قبول العرض من قبل مساهمي سوق.كوم. وفي حال الموافقة عليه، فإن التأثير على أرباح إعمار مولز للربع الذي يتم فيه الاستحواذ ولسنة 2017 لن يكون جوهرياً."