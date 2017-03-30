ما هي أقوى 20 علامة تجارية سعودية وكم تبلغ قيمتها؟

ما هي أقوى 20 علامة تجارية سعودية وما قيمتها؟

اقتصاد
آخر تحديث الخميس, 30 مارس/آذار 2017; 06:51 (GMT +0400).
الاقتصاد السعوديالمملكة العربية السعوديةاقتصاداقتصاد وأعمالشركات
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ما هي أقوى 20 علامة تجارية سعودية وكم تبلغ قيمتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة والأعمال، مؤشراً سنوياً لأقوى العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، وفق معايير "BrandZTM" العالمي (المؤشر الأبرز في تقييم العلامات التجارية)، وذلك خلال احتفال "مهرجان نكست" الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال جدة، ونظمته شركة "WPP"، وشركة "Kantar Millward Brown" المتخصصة في الإبحار.

وبلغ إجمالي قيمة العلامات التجارية العشرين الأقوى 139.68 مليار ريال أو ما يعادل 37.248 مليار دولار.

وكانت العلامات التجارية السعودية الأقوى لعام 2017 وفقاً للمؤشر كالتالي:

العلامة التجارية القيمة بالدولار
1. شركة الاتصالات السعودية (STC) 6.589 مليار 
2. بنك الراجحي 5.569 مليار 
3. مشروع جبل عمر           4.887 مليار 
4. شركة المراعي 3.964 مليار 
5. البنك الأهلي التجاري 2.929 مليار 
6. شركة موبايلي للاتصالات 2.500 مليار 
7. مكتبة جرير 1.352 مليار 
8. شركة "بوبا" العربية للتأمين الصحي 1.309 مليار 
9. مجموعة سامبا المالية 1.142 مليار 
10. شركة بنده للتجزئة 1.082 مليار 
11. شركة التعاونية للتأمين 969 مليون 
12. بنك الرياض    905 مليون 
13. البنك السعودي البريطاني (SAB) 847 مليون 
14. شركة دار الأركان للتطوير العقاري 749 مليون 
15. السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (SADAFCO) 478 مليون 
16. مصرف الإنماء 473 مليون 
17. شركة أسواق عبدالله العثيم 449 مليون 
18. البنك الأول 372 مليون 
19. البنك العربي الوطني (ANB) 344 مليون 
20. لوزين 339 مليون 
الاقتصاد السعوديالمملكة العربية السعوديةاقتصاداقتصاد وأعمالشركات
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