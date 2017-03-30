دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة والأعمال، مؤشراً سنوياً لأقوى العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، وفق معايير "BrandZTM" العالمي (المؤشر الأبرز في تقييم العلامات التجارية)، وذلك خلال احتفال "مهرجان نكست" الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال جدة، ونظمته شركة "WPP"، وشركة "Kantar Millward Brown" المتخصصة في الإبحار.
وبلغ إجمالي قيمة العلامات التجارية العشرين الأقوى 139.68 مليار ريال أو ما يعادل 37.248 مليار دولار.
وكانت العلامات التجارية السعودية الأقوى لعام 2017 وفقاً للمؤشر كالتالي:
|العلامة التجارية
|القيمة بالدولار
|1. شركة الاتصالات السعودية (STC)
|6.589 مليار
|2. بنك الراجحي
|5.569 مليار
|3. مشروع جبل عمر
|4.887 مليار
|4. شركة المراعي
|3.964 مليار
|5. البنك الأهلي التجاري
|2.929 مليار
|6. شركة موبايلي للاتصالات
|2.500 مليار
|7. مكتبة جرير
|1.352 مليار
|8. شركة "بوبا" العربية للتأمين الصحي
|1.309 مليار
|9. مجموعة سامبا المالية
|1.142 مليار
|10. شركة بنده للتجزئة
|1.082 مليار
|11. شركة التعاونية للتأمين
|969 مليون
|12. بنك الرياض
|905 مليون
|13. البنك السعودي البريطاني (SAB)
|847 مليون
|14. شركة دار الأركان للتطوير العقاري
|749 مليون
|15. السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (SADAFCO)
|478 مليون
|16. مصرف الإنماء
|473 مليون
|17. شركة أسواق عبدالله العثيم
|449 مليون
|18. البنك الأول
|372 مليون
|19. البنك العربي الوطني (ANB)
|344 مليون
|20. لوزين
|339 مليون
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