دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة والأعمال، مؤشراً سنوياً لأقوى العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، وفق معايير "BrandZTM" العالمي (المؤشر الأبرز في تقييم العلامات التجارية)، وذلك خلال احتفال "مهرجان نكست" الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال جدة، ونظمته شركة "WPP"، وشركة "Kantar Millward Brown" المتخصصة في الإبحار.

وبلغ إجمالي قيمة العلامات التجارية العشرين الأقوى 139.68 مليار ريال أو ما يعادل 37.248 مليار دولار.

وكانت العلامات التجارية السعودية الأقوى لعام 2017 وفقاً للمؤشر كالتالي: