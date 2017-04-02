دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الخصخصة هي عملية تحويل لملكية أو إدارة الشركات العامة من الدولة إلى القطاع الخاص بشكل كلي أو جزئي.

تلجأ الدول إلى الخصخصة كسياسة عامة أحياناً أو كعملية آنية لتحقيق غايات معينة، وتهدف بشكل عام إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تحسين أداء الشركات ونظم المراقبة داخلها، وتوسيع حجم القطاع الخاص ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.

تختلف أشكال الخصخصة باختلاف الدول وأهدافها ومدى تقبل الرأي العام الداخلي فيها للخصخصة، ومن هذه الأشكال:

- تخصيص الإدارة مع الإبقاء على ملكية المؤسسة بيد الدولة وذلك عن طريق عقود الإدارة أو عقود الإيجار

- البيع الجزئي للأسهم أو الحصص والذي يأخذ طابع المرحلة الانتقالية للخصخصة.

- نقل الملكية إلى العاملين في المؤسسة وإدارتها.

- بيع الأسهم في الأسواق المالية وعرضها للاكتتاب على المواطنين.

- البيع الكلي المباشر، وهو الشكل الأكثر انتشاراً. ويتم إما عن طريق استدراج العروض، أو المزادات العلنية، أو البيع بالتراضي أو عن طريق الأسواق المالية، كما يمكن أن يتم البيع أحياناً مقابل الديون الخارجية للدولة.