دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صنعت شركة "أرامكو" النفطية السعودية العملاقة أول دفعة من الوسيط الكيميائي الخاص بالمعالجة الهيدروجينية للديزل والتي تم انتاجها داخل المملكة، وستُصدّر الشركة السعودية هذا المنتج الذي يحمل مُلصق "صُنع في السعودية" للولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت "أرامكو" في بيان: "احتفلت الشركة وشركة آكسنس مؤخراً بأول دفعة من الوسيط الكيميائي التي يتم تصنيعها في المملكة لصالح أرامكو السعودية. ونظَّمت إدارة أساليب التصنيع والمراقبة، بالاشتراك مع إدارة مصفاة الرياض هذا الحدث للاحتفال بتصنيع أول دفعة من الوسيط الكيميائي الخاص بالمعالجة الهيدروجينية للديزل لصالح مصفاة الرياض في مرفق آكسنس كاتليست العربية المحدودة في الدمام."

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وأضافت "أرامكو أنه "سيتم تصدير كمية إضافية من هذا المنتج كدفعة جاهزة للشحن إلى عميل في الولايات المتحدة الأمريكية تحمل ملصق ’صُنع في المملكة العربية السعودية‘".

وتابعت "أرامكو" بأن شركة "آكسنس" هي "أحد الموردين الدوليين للتقنيات المتقدمة والوسائط الكيميائية وأجهزة الامتصاص والخدمات الفنية لصناعات التكرير والبتروكيميائيات والغاز وأنواع الوقود البديلة. وتشغل أرامكو السعودية ومشاريعها المشتركة 18 وحدة للتكرير والبتروكيميائيات في المملكة بترخيص من شركة آكسنس، إلى جانب 16 وحدة إضافية لا تزال قيد التصميم والإنشاء."

ويُعد مرفق الدمام، الذي دُشن في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، أول مرفق لتصنيع الوسائط الكيميائية في السعودية، حيث ينتج أحدث جيل من الوسائط الكيميائية اللازمة لإنتاج أنواع وقود نظيفة. ويُعد هذا المرفق، الذي يديره موظفون سعوديون بنسبة 60 في المائة تقريبًا، خطوة مهمة تجاه تعزيز المحتوى المحلي،" حسبما أفادت عملاقة النفط السعودية.