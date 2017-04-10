هونغ كونغ (CNN)-- هناك صراع بين الشركات العالمية المصنعة للخمور.

الشركة التي تصنع شراب "Moutai" الروحي الذي يجعل العيون تدمع بسبب قوته، أزاحت شركة "Diageo" التي تصنع ويسكي "Johnny Walker" جانباً، لتصبح الشركة الصينية شركة الخمور الأعلى قيمة في العالم.

شركة "Kweichow Moutai"، التي تصنع منتجها الناري المميز الذي يحتوي على نسبة كحول تبلغ 53 في المائة، بلغت قيمتها السوقية 71.5 مليار دولار، الجمعة الماضية، لتتخطى شركة "Diageo" التي كانت في الصدارة.

مقرها في مقاطعة قويتشو في جنوب غرب الصين، "Kweichow Moutai" تصنع نوعاً راقياً من "bajiu"، وهو نوع من الخمور الصينية الشعبية المقطر من الذُرة الرفيعة والأرز. وارتفعت بأكثر من 50 في المائة.

شراب "Moutai" الروحي له مكانة خاصة في الثقافة الصينية ويُعتبر "مشروب الدبلوماسية". وشُرب نخب الرئيس الأمريكي الأسبق، ريتشارد نيكسون، خلال زيارته التاريخية للصين في عام 1972.

وحتى يومنا هذا، يُعتبر مشروب "Moutai" الخيار الأنسب للتهادي في الصين والشراب المفضل في المناسبات الخاصة، وخاصة عند عقد الصفقات التجارية الكبيرة. وهذا ما جعله عنصراً أساسياً في المآدب الفخمة.