دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، الجمعة، حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، على هامش "خلوة العزم" الثانية، التي هي إحدى نشاطات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي أعلن عنه في مايو/ آيار الماضي في مدينة جدة.

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وقال المنصوري إن حجم التبادل التجاري بين الدولتين يصل إلى 84 مليار درهم (ما يعادل 23 مليار دولار)، كما أشار إلى أن قيمة المشاريع الإماراتية في السعودية تبلغ 15 مليار درهم (ما يعادل 4 مليارات دولار)، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف المنصوري: "تتمتع السعودية والإمارات بقدرات تصديرية كبيرة وتمثلان أكبر اقتصادين بالعالم العربي بإجمالي ناتج وطني للدولتين يصل إلى تريليون دولار."

وأشار المنصوري إلى "أهمية القطاع اللوجيستي في الدولتين، وذلك بوجود مؤسسات وشركات رائدة وعملاقة تعزز قطاعات الطيران والنقل البري والنقل البحري،" خاصة وأن عدد المسافرين السعوديين إلى الإمارات يصل إلى مليون و900 ألف زائر سنوياً.