دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت خطوط طيران "الإمارات"، الأربعاء، عن تخفيض عدد رحلاتها إلى الولايات المتحدة، بسبب تراجع الطلب على السفر، إثر سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم الشركة إن "طيران الإمارات تؤكد عزمها تخفيض أعداد رحلاتها إلى 5 من محطاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، البالغ عددها 12 محطة اعتباراً من مايو المقبل". وأوضحت الشركة، في بيان، أنها ستخفض رحلاتها إلى فورت لودرديل وأورلاندو من رحلة يومية إلى خمس رحلات أسبوعياً لكل منهما، كما ستخفض رحلاتها إلى سياتل وبوسطن من رحلتين يومياً إلى رحلة في يونيو المقبل، وتخفض رحلاتها إلى لوس أنجلوس من رحلتين لرحلة يومياً من 1 يوليو المقبل.

وأكدت الشركة أن "اتخاذ هذه القرارات جاء على أساس تجاري بعد تراجع الطلب على السفر إلى الولايات المتحدة نتيجة للإجراءات الأخيرة". وقالت: "سوف نواصل مراقبة الأوضاع عن كثب لإعادة عملياتنا إلى الولايات المتحدة إلى طبيعتها ونحن ملتزمون نحو عملياتنا في أمريكا"، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتأثرت خطوط طيران الإمارات وشركات خليجية أخرى منها طيران الاتحاد والخطوط القطرية، من السياسات الأمريكية الجديدة بشأن الهجرة والأمن. وكان ترامب وقع مرسوما رئاسيا، الشهر الماضي، يمنع مواطني 6 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، وهو ما عطلته محاكم أمريكية.

وبعد مرسوم حظر السفر، أصدرت الولايات المتحدة قرارا جديدا يمنع المسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حمل أجهزة إليكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية. وتأثرت 9 شركات طيران تعمل من هذه المطارات بالقرار وبينهم الشركات الثلاثة الخليجية.