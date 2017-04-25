دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن الاهتمام بالأسلحة الروسية يزداد على مستوى العالم، مؤكداً أن الدولة ستسعى لتعزيز دفاعات سلاح البحرية الروسي بأحدث الأسلحة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف بوتين خلال اجتماع حول تطوير قطاع التصنيع العسكري في مدينة ريبينسك الروسية: "الاهتمام بالأسلحة الروسية في ازدياد، ونلاحظ ذلك ليس في التصريحات السياسية العلنية فقط، بل وفي زيادة عدد العقود التي نفذناها وننفذها حالياً. ويحصل ذلك بقدر كبير بفضل الاستخدام الفعال لأسلحتنا في الظروف القتالية بسوريا،" حسبما نقلت قناة RT الروسية الرسمية.

وتابع بوتين بأن موسكو تخطط رفع نسبة الأسلحة الحديثة المستخدمة في الأسطول الحربي الروسي من 47% في الوقت الراهن إلى 70% بحلول عام 2020.

كما شدد الرئيس الروسي على أن إحدى الأولويات الرئيسية لتطوير القوات البحرية تتمثل في تعزيز القوات النووية الاستراتيجية البحرية، وإعادة تسليح البحرية بأسلحة متطورة، وتطوير الهياكل الأساسية المساعدة.

ويُذكر أن تقرير "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" في السويد، أشار إلى أن روسيا رفعت من إنفاقها العسكري خلال عام 2016، لتتخطى السعودية وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم، بزيادة تعادل 5.9 في المائة.