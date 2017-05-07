نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إن منافِسة "أوبر" الصينية "Didi" على وشك بأن تصبح ثاني أغلى شركة ناشئة في العالم.

واليوم تدعم شركة "Didi Chuxing" المختصة بتقديم خدمة مشاركة وسائل النقل، من أكثر من 100 مستثمر، ن بينهم "آبل" وعملاق الإنترنت الصيني "Alibab"، ليتاروح تمويلها المقبِل ما بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار، وفقاً لمصدر مقرّب من عملية جمع الاستثمارات.

وهذه الدفعة التمويلية سترفع من قيمة الشركة لتقدّر بحوالي 50 مليار دولار، وهنالك شركة ناشئة واحدة فقط أعلى بقليل من هذا المستوى، وهي منافستها "أوبر"، وفقاً لبيانات قدّمتها شركة "CB Insights".

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إذ تبلغ قيمة "أوبر" في السوق حوالي 68 مليار دولار، بعد الحصول على آخر تمويل لها العام الماضي، لكن هذا حصل بعد الحملة الإعلانية السلبية التي ضربت الشركة خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

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وتتضمن القيمة المستحدثة لشركة "Didi" استحواذها على العمليات المشغّلة من قبل "أوبر" في الصين، والتي اشترتها العام الماضي بعد صراع طويل بين الشركتين، عاد عليهما بخسائر مادية كبيرة.

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وستوظّف الاستثمارات الجديدة للتوسع العالمي، وفي قطاع تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، وأشكال أخرى من التكنولوجيا لتطوير وسائل النقل

ويجدر بالذكر بأن متحدثين باسم شركة "Didi" و"SoftBank" رفضوا التعليق على التطوّر الأخير بوضع الشركة، بينما لم يرد مستثمرون آخرون على طلب "CNN" التعليق، الاستثمارات الحديثة نقلت أولاً عبر موقع "Bloomberg".

هذا وقد أسست شركة "Didi" بدمج تطبيقين مخصصين لوسائل النقل، إذ دمج بين "Didi Dache" و"Kuaidi Dache"، ويقود الشركة اليوم، تشينغ وي، الذي تولى سابقاً منصباً إدارياً بشركة "Alibab" ليؤسس شركة "Didi Dache" عام 2012.