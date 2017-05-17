دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعمل على تنويع مواردها الاقتصادية، وتقليص اعتمادها على النفط، بموجب خطة التحول الوطني، ولن تتأثر إن وصل سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً في عام 2020.

إذ قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لـCNNMoney: "لن يهمنا كثيراً ما إذا كان سعر برميل النفط 40 أو 45 أو 50 أو 55 دولاراً في الوقت الذي نعمل فيه بجد للتخلص من الاعتماد على أسعار النفط."

وأضاف الجدعان في مقابلة حصرية مع شبكتنا في جدة: "نخطط لإنهاء بشكل كامل الاعتماد الذي عشناه خلال الـ40 أو 50 عاماً التي مضت. وبحلول عام 2030، آمل ألا نهتم حتى إن كان سعر النفط صفراً."

وحول قرار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعادة صرف جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي المملكة من مدنيين وعسكريين، والتي تم إلغاءها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما كانت عليه، قال الجدعان إن إجراء إيقاف صرف تلك البدلات كان بهدف تعزيز النمو، مضيفاً: "اتخذنا الإجراء في وقت كنا نشعر فيه بالقلق البالغ من أسعار النفط، وضغوط أخرى على الاقتصاد. الآن بعدما رأينا الخطة تتكشف.. ربما حان الوقت لضخ المزيد من الأموال بأيادي الناس."