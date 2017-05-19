ماونتن فيو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو وأن شركة "غوغل" ستدخل مجال تعبئة الشواغر الوظيفية، إذ ستعمل الشركة على إضافة خاصية جديدة لمحرك بحثها باسم "Google for Jobs".

فعوضاً عن الضياع في المواقع التي لا تحصى والتي توفر فرصاً للعمل، يمكن للباحثين عن العمل طباعة المسمّى الوظيفي أو التخصص المراد في خانة البحث.

بعدها ستعمل الشركة على عرض مجموعة من الخيارات للشواغر المختلفة وعند ضغطك على أي خيار ستفتح الصفحة الرئيسية للشركة الراغبة بالتوظيف ليتمكن المستخدم من التقدّم بطلب التوظيف عبر الإنترنت.

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وهنالك طرق لتحديد مدى الخيارات التي قد يبحث عنها الراغبون بالوظيفة، بدوام كامل أو بدوام جزئي، المسمى الوظيفي، الفئة التي تندرج تحتها المهنة المطلوبة، وحتى التاريخ الذي عرضت فيها الشركات تلك الوظائف.

وستضيف "غوغل" قريباً خيار تحديد مدة الوصول للشركة التي تعرض الوظيفة، وهذا قد يريح المستخدمين من حصول على وظيفة أحلامهم، لكن قد يندرج تحتها استخدام وسائل النقل لساعتين للوصول إلى العمل.

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وقال المدير التنفيذي لشركة "غوغل"، سندار بيشتار، إن شركته تطمح لربط الموظِّفين بالباحثين عن العمل، مصراً على أنه "جزء ٌ من التزام شركتنا لاستخدام أدواتنا لمساعدة الناس بالبحث عن الوظائف."

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وأشار بيشار، في مؤتمر "Google I/O developer" المقام الأربعاء، إلى أن الوظائف المعروضة ستشمل كافة التخصصات، من بينها تلك المتعلقة بالخدمات المتخصّصة والتي قد لا يسهل العثور عليها بعمليات البحث الأساسية.

وقالت "غوغل" إنها تعمل على تطوير أدوات البحث بالتعاون مه جهات أخرى مثل "لينكد إن" و"غلاسدور" و"فيسبوك" و"مونستور"، وقد تؤثر هذه الخدمة على المواقع المتخصصة بعرض الوظائف.