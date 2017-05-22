نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- اقترب صندوق دعم كبير للتكنولوجيا بين المملكة العربية السعودية وشركة "سوفت بنك" اليابانية لتحقيق هدفه البالغ 100 مليار دولار أمريكي.

وقام المستثمرون بتوفير 93 مليار دولار لصندوق "رؤية سوفت بنك"، في حين سيتم جمع المبلغ المتبقي على مدار الأشهر الستة القادمة، وفقاً لما أشار إليه القائمون على الصندوق في بيان صحفي.

وسيركّز الصندوق على دعم الاستثمارات التي تتعدى 100 مليون دولار في قطاع الأعمال القائمة على التكنولوجيا بالمستقبل.

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وقال المدير التنفيذي لشركة "سوفت بنك"، ماسايوشي سون، في بيان له إن: "التكنولوجيا تملك الفرصة لحل أكبر التحديات والمخاطر التي تواجه الإنسانية في يومنا هذا،" مضيفاً: "الأعمال التي تحاول ابتكار حلول لهذه المشاكل ستحتاج إلى رأس مال طويل الأمل والكثير من الصبر وشركاء بالإستثمار يشاركون الرؤية ويملكون مصادر لتنمية نجاحهم." (تعرف على الملياردير الياباني بالفيديو التالي:)

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وتعد السعودية أكبر المستثمرين في هذا الصندوق إذ منحت 28 مليار دولار، بينما استثمر صندوق الثروة السيادية الإماراتي باسم "مبادلة للاستثمار" فقد قدّم 15 مليار دولار للصندوق، واستثمرت شركة "آبل" مليار دولار، كما تحوي قائمة المستثمرين أسماءً أخرى مثل: "شارب" و"كوالكوم" و"فوكسكون".

وقال القائمون على الصندوق إنهم سيملكون الحق باستحواذ بعض الإستثمارات التابعة لمجموعة "سوف بنك"، من بينها حصة المجموعة في مجموعة "ARM" القابضة، والبالغة 25 في المائة، وأسهم المجموعة في "Guardant Health Intelsat" و"NVIDIA" و"OneWeb" و"SoFi."

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ويتوقع القائمون أن يستثمر الصندوق في الذكاء الإصطناعي والروبوتات وتطبيقات الهواتف الذكية من بين قطاعات عديدة أخرى.

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وقد أعلن عن تأسيس الصندوق في أكتوبر/تشرين ثاني على يد سون، الملياردير الياباني، مع ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يعتني باقتصاد المملكة.

وحاز الصندوق على اهتماما كبير أيضاً عندما التقى سون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليعد سون بالمساهمة باستثمار 50 مليار دولار لخلق 50 ألف فرصة عمل بالولايات المتحدة، وقال سون في حديث مع صحيفة "وول ستريت جورنال" إن هذا المبلغ سيأتي من صندوق "رؤية سوفت بنك".