الرباط (CNN)— فاز القطاع البنكي المغربية بثلاث جوائز في مسابقة "أفريكان بانكر أواردز" (الجوائز المصرفية الإفريقية) لعام 2017، وهي مسابقة تنظم كل عام برعاية البنك الإفريقي للتنمية، ويعدّ المغرب البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي حضر ضمن أسماء المتوجين في نسخة هذه السنة.

وحاز صندوق الضمان المركزي بالمغرب على جائزة الإدماج المالي، بينما توجت المجموعة المغربية القرض الفلاحي بجائزة المسؤولية الاجتماعية، وتفوّقت مجموعة التجاري وفا بنك في صنف أفضل بنوك شمال إفريقيا.

وأعلنت اللجنة المنظمة اليوم الخميس عن قوائم المتوجين، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية التي احضنتها مدينة أحمد آباد في الهند، وتشارك مجموعة من المؤسسات البنكية في دعم هذا الحدث، منها صندوق الضمان الإفريقي.

ولم تصل للنهائيات في منطقة شمال إفريقيا إلّا مؤسسات من المغرب ومصر، وقد سبق للمجموعة البنكية المغربية التجاري وفا بنك أن توجت العام الماضي بجائزة أفضل بنك، وكانت المجموعة الوحيدة المنتمية لبلد بشمال إفريقيا التي حلت في القائمة النهائية لأفضل بنك خلال دورة هذا العام.

وفاز رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (بنك إقليمي يوجد مقره بالقاهرة)، بينيديكت أوراما، بجائزة أفضل بنكي في العام، بينما توج البنك النيجيري "جيتي بنك" بجائزة أفضل مؤسسة بنكية في القارة، فيما توج السينغالي أمادو با بجائزة أفضل وزير مالية في العام، كما فاز البنك الجنوب-إفريقي "راند ميرشنت انكلوجن" بجائزة أفضل بنك استثماري.

وفاز البنك التوغولي "أورا بنك" بجائزة أفضل بنك في إفريقيا الغربية، و"تراست ميرشنت بنك" في الكونغو الديمقراطية بجائزة أفضل بنك بإفريقيا الوسطى، بينما حاز البنك الأوغندي "ك سي بي" بجائزة أفضل بنك بإفريقيا الشرقية، فيما حاز البنك التجاري لموريشيوس بجائزة أفضل بنك في إفريقيا الجنوبية.