شاهد.. كنيسة إنجلترا تهزم أفضل المستثمرين
شاهد.. كنيسة إنجلترا تهزم أفضل المستثمرين
اقتصاد
آخر تحديث منذ55 دقيقة.
3:15
إنها ليست مسألة إيمان، فالأرقام تظهر أن كنيسة انجلترا لديها مدراء ماليون أفضل من وول ستريت، فقد حققت هبات الكنيسة زيارة في عائدات بنسبة 17% العام الماضي، وذلك أفضل من الصناديق المماثلة، ومن المؤشرات الأمريكية الرئيسية.
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