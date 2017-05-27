شاهد.. كنيسة إنجلترا تهزم أفضل المستثمرين

3:15

إنها ليست مسألة إيمان، فالأرقام تظهر أن كنيسة انجلترا لديها مدراء ماليون أفضل من وول ستريت، فقد حققت هبات الكنيسة زيارة في عائدات بنسبة 17% العام الماضي، وذلك أفضل من الصناديق المماثلة، ومن المؤشرات الأمريكية الرئيسية.