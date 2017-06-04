تراجع قيمة الصفقات العقارية في السعودية 31.2% في مايو مقارنة بالعام الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بلغت قيمة الصفقات العقارية في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو/ أيار الماضي، 19.91 مليار ريال (أو ما يعادل 5.31 مليار دولار)، ما يمثل تراجعاً بلغت نسبته 31.22 في المائة، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، عندما بلغت قيمة تلك الصفقات 28.95 مليار ريال (أو ما يعادل 7.72 مليار دولار).

ويُذكر أن قيمة الصفقات العقارية في ذات الشهر في عام 2015 بلغت 35.75 مليار ريال، وفي 2014 بلغت 38.45 مليار ريال، وفق بيانات وزارة العدل السعودية.

وشمل الانخفاض السنوي في 2017 العقارات التجارية والسكنية، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني من 18.25 مليار ريال في 2016 إلى 14.31 مليار ريال، ما يمثل تراجعاً بنسبة 21.59 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري من 10.69 مليار ريال في 2016 إلى 5.60 مليار ريال، ما يمثل تراجعاً بنسبة 47.6 في المائة.