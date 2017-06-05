"طيران الإمارات" و "فلاي دبي" تنضمان لـ "طيران الاتحاد" في تعليق الرحلات من وإلى قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت شركات "الاتحاد للطيران"، "طيران الإمارات" وفلاي دبي تعليق رحلاتها الجوية من وإلى قطر اعتباراً من صباح الثلاثاء، حتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم "طيران الاتحاد" في رسالة عبر البريد الالكتروني إن آخر رحلة من أبوظبي إلى الدوحة ستغادر عند الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، فيما ستكون آخر رحلة من الدوحة الى أبوظبي عند الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي.

وأوضحت طيران الإمارات أن آخر رحلة تقلع من دبي إلى الدوحة عند الساعة 2:30 فجر يوم الثلاثاء كما ستغادر آخر رحلة من الدوحة إلى دبي الساعة 3:50 فجر اليوم ذاته.

وأكدت شركتا "الاتحاد" و "الامارات" أنه سيتم تزويد جميع العملاء الذين حجزوا تذاكرهم على رحلاتهم من وإلى الدوحة بخيارات بديلة، بما في ذلك استرداد كامل سعر التذاكر غير المستخدمة، كما طلبت "فلاي دبي" من المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكر للسفر بين دبي والدوحة التواصل مع وكيل سفرهم أو متاجر فلاي دبي لاسترجاع قيمة التذكرة.

وأشارت شركات الطيران الى أن رحلاتها الجوية ستسير بشكل طبيعي، الاثنين.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعدما قررت السعودية والبحرين والإمارات ومصر في بيانات متزامنة صدرت الاثنين، قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية معها.