الجمارك السعودية: بدء تحصيل الضريبة الانتقائية الأحد.. وهذه الاستثناءات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الجمارك في المملكة العربية السعودية، السبت، تحصيل الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأصناف التبغ ومشتقاته، الأحد.

وعند تصدير المنتجات المحلية في السعودية أو إعادة تصدير المنتجات المستوردة التي تم تحصيل الضريبة الانتقائية عليها، يُصدر بيان عن طريق الجمارك لرد الضريبة الانتقائية المحصلة عبر هيئة الزكاة والدخل.

وكانت المملكة أعلنت دخول الضريبة الانتقائية المخصصة للسلع التي قد تمثل خطراً على الصحة، مثل التبغ والمشروبات المحلاة، حيز التنفيذ منتصف رمضان الحالي، على أن يبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة مطلع 2018.

ونعرض عليكم المنتجات المستثناة من الضريبة الانتقائية عبر هذا الانفوجرافيك: