شركة "تاف" التركية توقع اتفاقاً لتشغيل 3 مطارات في السعودية مع "الراجحي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "تاف" التركية (TAV) أنها وقعت اتفاقاً مع الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية بشأن تشغيل مطارات "ينبع" و"القصيم" و"حائل" في المملكة، بالشراكة مع مجموعة "الراجحي القابضة".

وقالت هيئة الطيران المدنية السعودية إن وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة، سليمان بن عبدالله الحمدان، وقع الاتفاقية مع شركة "الراجحي القابضة" وشركة (TAV) لتطوير وتشغيل المطارات الثلاث.

وكانت "تاف" التركية قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي أن السعودية اختارتها إلى جانب "الراجحي القابضة" لتشغيل مطاري "القصيم" و"حائل" الدوليين لمدة 30 عاماً، وأن ذلك رفع عدد المطارات التي تُشغلها الشركة التركية في السعودية إلى أربعة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"تاف"، ساني شينر، آنذاك، إن "نجاح تاف في مشروع مطار المدينة المنورة، الذي كان أول مشروع خصخصة لمطار في المملكة العربية السعودية، أبواب جديدة في هذه الدولة. إذ في الشهرين الماضيين، تم اختيار تاف من قبل هيئة الطيران المدني في السعودية لتطوير وتشغيل ثلاثة مطارات أخرى. مع إضافة القصيم وحائل إلى محفظتنا، فإن عدد الركاب في السعودية سيرتفع إلى 10.5 مليون سنوياً."

وأضاف شنير: "علامة تاف المميزة موجودة في مطارات عواصم ستة بلدان في منطقة الخليج، والتي هي السوق الأكثر تحدياً في العالم."

وكانت "تاف" تُشغل مطار المدينة المنورة في السعودية منذ عام 2012. وفي مارس/ أذار الماضي تم اختيار الشركة لتطوير وتشغيل مطار "ينبع". وعلاوة على ذلك، "تاف" لديها عمليات في مطارات جدة والرياض والدمام من خلال شركاتها التي توفر مختلف الخدمات.