طيران قطر يرد على دول الجوار بإعلان "بلا حدود"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت الخطوط الجوية القطرية، الأحد، إعلانا يلقي الضوء على السفر بلا حدود، وذلك على خلفية إعلان كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى جانب البحرين إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية.
وقال الطيران القطري في إعلانه المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "تختفي جميع الحدود، ويبقى الأفق حيث أن السماء ملكٌ للجميع وأنه يجب أن لا تُفرض عليها أيّة قيود وأن العالم ملكٌ لنا جميعاً لاستكشافه."
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