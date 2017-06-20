تقرير: أقوى 100 شركة في العالم العربي في 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأقوى 100 شركة في العالم العربي 772 مليار دولار في أبريل/ نيسان 2017، بزيادة بلغت نسبتها 12 في المائة عن العام السابق، وفقاً لمجلة "فوربس".

وقالت "فوربس" في تقريرها إن أداء الشركات في المنطقة العربية خلال عام 2016 شهد تحسناً بسبب ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الذي سبقه، وصعود أسواق الأسهم في المنطقة.

وأضافت "فوربس" أن السعودية "تهيمن" على القائمة، ممثل بـ36 شركة، على رأسها الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) التي جاءت في المركز الأول بوصفها أكبر شركة في السعودية والعالم العربي. تليها قطر والإمارات ممثلتان بـ19 و17 شركة على التوالي.

وحددت "فوربس" تقييمها بناءً على 4 معايير: القيمة السوقية والمبيعات وصافي الأرباح وإجمالي الأصول، وحصلت كل شركة على 4 تقييمات بناءً على مرتبتها في كل معيار ضمن القائمة، ثم جُمعت المعايير الأربعة بأوزان نسبية متساوية لبلوع درجة تصنيف الشركة.

نعرض فيما يلي أقوى عشر شركات التي ضمتها قائمة "فوربس":