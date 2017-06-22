أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوياتها في 10 أشهر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شكل الانخفاض الأخير في أسعار النفط مفاجأة سعيدة للسائقين، الذين يتمتعون بأرخص أسعار البنزين في بداية موسم الصيف منذ 12 عاماً.

إذ انخفضت أسعار النفط وأسعار البنزين، وتراجعت كل يوم منذ الثاني من الشهر الجاري، وفقاً لمؤسسة السيارات الأمريكية (AAA). إذ بلغ متوسط ​​السعر في أمريكا للغالون الآن 2.28 دولار، بانخفاض 10 سنتات منذ بداية الشهر.

وقال توم كلوزا، كبير المحللين النفطيين في منظمة "خدمة معلومات أسعار النفط"، إن توقعات أسعار الغاز بالجملة تشير إلى أن الأسعار التي يدفعها السائقون ستستمر في الانخفاض، وفي نهاية هذا الأسبوع يمكن أن تنخفض الأسعار لتصبح أرخص مستوى حتى الآن في 2017.

وأضاف كلوزا: "هناك الكثير من النفط حالياً، والنفط يتحول إلى بنزين."

بداية الصيف لا يكون عادة موسماً للنزين الرخيض، لأن الناس تدفع أكثر والطلب على البنزين يرتفع. وبالإضافة إلى ذلك، يٌطلب من محطات الوقود بيع نوع خاص من البنزين، المعروفة باسم مزيج الصيف، الذي يخلق ضباباً دخانياً أقل - ولكنه أيضاً يرفع من الأسعار قليلاً.

وقال كلوزا إنه للمرة الأولى هذا القرن، يمكن للأسعار عند محطات الضخ أن تكون أرخص خلال عطلة نهاية أسبوع الرابع من يوليو/ تموز المقبل، مقارنة بعيد الميلاد ورأس السنة السابقين.

وتابع المحلل الاقتصادي: "الجميع توقعوا أن أسعار النفط ستكون في الخمسينيات، وبعضهم يعتقد أنها ستصل إلى 65 - 70 دولاراً بسبب إجراءات أوبك."

ولكن عوضاً عن ذلك، أغلقت أسعار النفط، الثلاثاء، عند أدنى مستوى لها في تسعة أشهر بأسعار تبلغ 43.23 دولار للبرميل، قبل أن تنتعش قليلاً، الأربعاء. منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة زادوا من الانتاج في الأشهر الأخيرة، على خلاف الجهود التي تبذلها "أوبك" وروسيا للحد من وفرة المعروض ورفع الأسعار.