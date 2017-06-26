هذه الشركة التي ستدير سيارات "غوغل" الذكية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عقدت مجموعة "Avis Budget Group" المتخصصة بتأجير السيارات، صفقة لإدارة أسطول "وايمو" من المركبات المزودة بتقنية القيادة الذاتية.

لكن شركتي "Avis" و"Budget" لن تؤجرا السيارات ذاتية القيادة للزبائن العاديين في أي وقت قريب، بل ستتعامل المجموعة مع بعض الأمور مثل تغيير الزيت ودرجة دوران الإطارات وغسيل الباصات الصغيرة ذاتية القيادة والتابعة لشركة "وايمو"، من موديل "كرايزلر باسيفيكا" المهجّنة.

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وتعد شركة "وايمو" جزءاً من مجموعة "ألفابيت"، المعروفة أيضاً باسم "غوغل"، وتعمل "وايمو" على تجربة مركباتها بالتقنية ذاتية القيادة حالياً في مدينتي "فينيكس" ز"أريز" الأمريكيتين، بوجود سائق محترف وراء عجلة القيادة لمراقبة المركبة والتأكد من سلامتها، ويمكن للراغبين بالحصول على جولة التسجيل مسبقاً، وهذا التعاون الأخير مع "Avis" سيساهم بدعم هذا البرنامج التجريبي.

لكن الاتفاق الأخير سيسمح لشركة "وايمو" بتوسيع خدماتها بسهولة حول الولايات المتحدة، وعلى الأرجح، عالمياً دون الحاجة للتركيز على بعض الشكليات المتعلقة بصيانة السيارات والاحتفاظ بها.

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وتشغل مجموعة "Avis Budget" 11 ألف موقع للتأجير حول العالم، وستساهم الصفقة بتعرف الشركة على تكنولوجيا القيادة الذاتية، وتملك أيضاً شركة "Zipcar" التي تسمح باستئجار السيارات لفترات زمنية قصيرة من مواقف مخصصة، هذا وقد زادت أسعار أسهم المجموعة خلال التداولات الأخيرة بنسبة 11 في المائة.