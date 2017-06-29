دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربياً والـ19 عالمياً وفق تصنيف مقياس "Wealth-X" والذي جاء في تقرير "الثروة الفائقة في العالم" لعام 2017.

إذ بلغ عدد أصحاب الثراء الفاحش "Ultra High Net Worth" (أفراد يفوق صافي قيمة ممتلكاتهم 30 مليون دولار) في السعودية العام الماضي 2640 شخصاً يملكون إجمالياً ما يقدر بـ427 مليار دولار. لتصبح المملكة بذلك الأولى عربياً، تليها الإمارات العربية المتحدة، والتي حصدت على المرتبة الـ28 عالمياً، بـ1120 ثرياً يبلغ إجمالي قيمة ممتلكاتهم 272 مليار دولار.

وكانت السعودية والإمارات الدولتين الوحيدتين العربيتين على القائمة التي شملت 30 دولة، وتصدرتها الولايات المتحدة بأكثر من 73 ألفاً من أصحاب الثراء الفاحش بلغت 8.719 تريليون دولار.

وحلت روسيا في المرتبة الـ13 بـ3780 ثرياً يملكون 666 مليار دولار، وتركيا في المرتبة الـ27 بـ1190 ثرياً يملكون 150 مليار دولار، وإيران في المرتبة الـ30 بـ950 ثرياً يملكون 190 مليار دولار.

وقالت المؤسسة في تقريرها: "مع النمو في أسواق الأسهم والنشاط الاقتصادي الضعيف، ومعاناة أجزاء من المنطقة بسبب الاضطرابات الاجتماعية والحرب، لم تسجل منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً في ثروات وعدد أصحاب الثراء الفاحش في 2016، رغم أنه كان هناك تحسن كبير مقارنة بركود 2015."

وأضافت المؤسسة: "سلطنا الضوء في التقارير السابقة على تنوع محافظ أصول الأثرياء في المنطقة، ولكن أغنى البلدان في المنطقة - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت – لا تزال تكافح ضد ضعف أسعار النفط، رغم الانتعاش التدريجي في أسواق السلع العالمية خلال عام 2016."