هذه تفاصيل صفقة شراء "ليجند" لبنك لوكسمبورغ من شركة تمثل آل ثاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبرمت شركة "Legend" القابضة الصينية صفقة للاستحواذ على حصة 89.936 في المائة في بنك لوكسمبورغ الدولي (BIL) والتي كانت تملكها شركة "Precision Capital" والتي هي شركة استثمارات تمثل المصالح الخاصة لأسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، في صفقة تبلغ قيمتها 1.48 مليار يورو (أو ما يعادل 1.76 مليار دولار.)

وخلافاً لما تناقلته بعض التقارير الإعلامية حول كون هذه الصفقة إحدى الدلائل التي تشير إلى تصفية قطر بعض أصولها إثر ضغط الأزمة الدبلوماسية، قال نائب رئيس شركة "Legend"، لي بينغ، لـCNN بالعربية: "بدأنا مناقشة حصة Precision Capital في بنك لوكسمبورغ الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016."

وأضاف بينغ: "يتناسب البنك مع بشكل جيد مع استراتيجيتنا للاستحواذ على أصول أساسية. الخدمات المالية هي إحدى الصناعات المستهدفة الرئيسية لدى Legend القابضة، وبذلنا جهداً كبيراً لتحديد الأعمال التي توفر منصة قوية لاستراتيجية النمو لدينا على المدى الطويل في قطاع الخدمات المالية. ونحن نرى بنك لوكسمبورغ الدولي كمجموعة مصرفية عالمية تُدار بشكل جيد ولها وزنها، كما أن لديها جذوراً قوية في لكسمبورغ وآفاق نمو ممتازة."

ومن الشروط المسبقة لإتمام الصفقة، التي لعبت "Goldman Sachs" فيها دور المستشار المصرفي الاستثماري لـ"Precision Capital"، إخطار سلطة دبي للخدمات المالية بتغير الجهة المسيطرة على البنك، وذلك لأن بنك لوكسمبورغ الدولي لديه عمليات في لوكسمبورغ وسويسرا والدنمارك ودبي. وفي حال أي تغيير في ملكية أي بنك، يُطلب إخطار أو موافقة الهيئات التنظيمية المحلية، كأحد معايير عمليات الاندماج أو الاستحواذ على البنوك.

وبحلول نهاية عام 2016، كان بنك لوكسمبورغ الدولي يدير أصولاً تبلغ قيمتها 37.7 مليار يورو (أو ما يعادل 44.83 مليار دولار)، ما شكل ارتفاعاً بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بالأصول التي أدارها البنك في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015. وبلغ إجمالي موجودات الميزانية العمومية في نهاية 2016، 23.1 مليار يورو (أو ما يعادل 27.47 مليار دولار).

وستحتفظ دوقية لوكسمبرغ (الحكومة) بحصة 9.993 في المائة من أسهم بنك لوكسمبورغ الدولي.

وكانت شركة "Precision Capital" قد دفعت 657 مليون يورو (أو ما يعادل 781.56 مليون دولار) - وهو 90 في المائة من سعر المعاملة الإجمالي 730 مليون يورو (أو ما يعادل 869.46 مليون دولار) - للاستحواذ على حصة 89.936 في المائة من بنك لوكسمبورغ الدولي في صفقة أُغلقت في 2012، وذلك في وقت واجه فيه المساهم السابق (المجموعة المالية الفرنسية البلجيكية "Dexia") ضغوطاً مالية كبيرة.

وبنك لوكسمبورغ الدولي تأسس في عام 1856، ويُعد أقدم بنك خاص في لكسمبورغ، ويُشرف عليه البنك المركزي الأوروبي إلى جانب لجنة الرقابة المالية في لوكسمبورغ.