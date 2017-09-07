أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ألمانيا لا تزال تتربع على عرش نفوذ أوروبا باقتصاد يقدر بـ3.5 تريليون دولار في 2016
شاهد في 60 ثانية.. 5 أرقام عن أقوى اقتصاد في أوروبا
شاهد.. 5 أرقام عن أقوى اقتصاد في أوروبا
اقتصاد
آخر تحديث منذ54 دقيقة.
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في النصف الأول من عام 2017 توسع الاقتصاد الألماني بنسبة 0.7 بالمائة
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