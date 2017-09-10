تعرّف على “البديل الصيني” للتعاملات النقديّة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— رموز الاستجابة السريعة “QR“ لم تنتشر في أمريكا وأوروبا، لكنها شعبية جداً في الصين. هذا الفيديو يستعرض لكم ما الذي يمكن فعله بهذه المربعات السوداء والبيضاء.