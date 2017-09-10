تعرّف على “البديل الصيني” للتعاملات النقديّة

تعرّف على “البديل الصيني” للتعاملات النقديّة

اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و17 دقيقة.
اقتصاد وأعمالشركاتالصينتجارةتكنولوجيا
0:58

ثلث عمليات الدفع الهاتفية تتم عبر رموز QR يمكن من خلالها طلب طعام أو استئجار دراجات أو استخدام ألعاب وغيرها الكثير.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— رموز الاستجابة السريعة “QR“ لم تنتشر في أمريكا وأوروبا، لكنها شعبية جداً في الصين. هذا الفيديو يستعرض لكم ما الذي يمكن فعله بهذه المربعات السوداء والبيضاء.

اقتصاد وأعمالشركاتالصينتجارةتكنولوجياهواتف ذكيةتطبيقات