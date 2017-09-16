ما هي المهارات التي تبحث عنها الشركات في السعودية بـ2017؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توجد في أحيان كثيرة فجوة بين المهارات التي تبحث عنها الشركات وتلك التي يمتلكها من يبحث عن عمل. وفي سبيل التعرف على مدى اتساع الفجوة بين هذه المهارات، قام بيت.كوم بإجراء استبيان تحت عنوان "المهارات في منطقة الشرق الأوسط" خلال الفترة الممتدة ما بين 29 إبريل/ نيسان وحتى 29 مايو/ أيار 2017، حيث يسلط هذا الاستبيان الضوء على أكثر المهارات طلباً من قبل الشركات في السعودية والأقل توافراً لدى الباحثين عن عمل.

التحديات التي تواجه من يبحث عن عمل

يعتقد 37 في المائة من الباحثين عن عمل في السعودية أن السبب الرئيسي وراء عدم إيجادهم الوظيفة المناسبة لمهاراتهم يكمن في عدم معرفتهم لأكثر المهارات طلباً من قبل الشركات.

كما يرى 33 في المائة من المشاركين في السعودية أن النظام التعليمي لا يساعد الطلاب على اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل حالياً.

أكثر المهارات المطلوبة في الوقت الحالي

يعتقد أصحاب العمل في السعودية أن أكثر ثلاث مهارات أهمية للمناصب المتوسطة والمبتدئة هي: "العمل ضمن فريق" (60 في المائة من أصحاب العمل يعتقدون أن هذه المهارة في غاية الأهمية)، و"إدارة الوقت" (51 في المائة قالوا إنها مهمة للغاية) و"إدارة الأشخاص" (46 في المائة يعتقدون أنها مهمة للغاية).

وتوافقت آراء الباحثين عن عمل من هذه الناحية مع أصحاب العمل، إذ رأى 65 في المائة منهم أن "العمل ضمن فريق" هي من المهارات المهمة للغاية، بينما اعتبر 63 في المائة منهم أن المهارة الأكثر أهمية هي "إدارة الوقت"، في حين احتلت "إدارة الأشخاص" المرتبة الثالثة بنسبة 59 في المائة.

أما بالنسبة للمناصب العليا، شملت أكثر ثلاث مهارات أهمية لأصحاب العمل: "مهارات العمل ضمن فريق" (61 في المائة)، و"إدارة الوقت" (58 في المائة) و"إدارة الأشخاص" (57 في المائة). وتوافقت آراء الباحثين عن وظائف في هذه الناحية أيضاً مع أصحاب العمل، إذ شملت أكثر المهارات أهمية لهم: "العمل ضمن فريق" (65 في المائة)، و"إدارة الوقت" (61 في المائة) و"مهارات التواصل الشفهي والكتابي" (53 في المائة).

أقل المهارات توافراً في الوقت الحالي

قال 12 في المائة من أصحاب العمل في السعودية إنه من الصعب جداً إيجاد مرشحين جيدين لشغل المناصب المتوسطة والمبتدئة. أما بالنسبة للباحثين عن عمل في هذه المناصب، قال 7 في المائة منهم إنه من الصعب جداً إيجاد وظائف تتناسب مع مهاراتهم.

ومن المثير للانتباه، أن 23 في المائة من أصحاب العمل في السعودية قالوا إنهم يجدون أكبر صعوبة في إيجاد مرشحين يمتلكون مهارة "العمل ضمن فريق" للمناصب المبتدئة والمتوسطة. أما بالنسبة للمناصب العليا، قال 23 في المائة من أصحاب العمل إنهم يجدون صعوبة كبيرة في إيجاد مرشحين يمتلكون مهارات "التفكير الإبداعي".

من ناحية أخرى، يعتقد الباحثون عن عمل في المناصب العليا أنهم يمتلكون أكثر المهارات أهمية، إذ يرى 63 في المائة أنهم جيدون جداً في مهارة العمل ضمن فريق، ويعتقد 48 في المائة أنهم جيدون جداً في مهارات التواصل الشفهي والكتابي، و44 في المائة في إدارة الوقت، و37 في المائة في إدارة الأشخاص.

التحضير للوظائف المستقبلية

قال 75 في المائة من الباحثين عن عمل في السعودية إنهم ملتزمون باكتساب مهارات جديدة وتطوير مهاراتهم الحالية. وأظهرت الدراسة أن الباحثين عن عمل في السعودية في المناصب العليا يهتمون أكثر ممن هم في المناصب المبتدئة بتطوير مهاراتهم من خلال قراءة الكتب حول المهارات الجديدة (63 في المائة مقابل 57 في المائة) ودراسة أفضل الممارسات في مجال عملهم (51 في المائة مقابل 41 في المائة)، والمشاركة في الدورات التدريبية التي تقدمها الشركة (42 في المائة مقابل 27 في المائة)، وحضور المؤتمرات (35 في المائة مقابل 23 في المائة) وحضور دورات تدريبية إضافية خارج الشركة (31 في المائة مقابل 18 في المائة).

وأظهر الاستبيان أن الأشخاص الذين يبحثون عن عمل في السعودية ملتزمون بشكل كبير في انتهاج الممارسات التي من شأنها مساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة، إذ يحرص 60 في المائة منهم على قراءة الكتب والمجلات، بينما يحرص 45 في المائة من الباحثين عن عمل على البحث عن أفضل الممارسات في مجال العمل وتطبيقها، ويسعى 39 في المائة منهم للخضوع لاختبارات ودورات ذات صلة بقطاعاتهم، بينما يسعى 29 في المائة منهم للمشاركة في المؤتمرات.

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