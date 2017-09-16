محمد بن راشد يعلن عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم، بتكلفة تصل إلى 14.2 مليار درهم (3.9 مليار دولار)، وذلك دعما لأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن الإمارات "نجحت في بناء نموذج عالمي للاقتصاد الأخضر يقوم على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، مدعومة بخطط عمل واضحة تسهم في ترسيخ أسس هذا النموذج وتطويره وفق أرقى المعايير لتحقيق أعلى استفادة في هذا المجال، مع الاستثمار في تعزيز بنيته التحتية وبناء القدرات وتدريب الكفاءات الوطنية المتخصصة"، وفقا لما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة في العالم يؤكد ريادة الإمارات على الساحة العالمية في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، ويعزز مكانتنا في صدارة الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال، ونحن ماضون في تنفيذ المشروعات التي تترجم توجهات التنمية الشاملة في دولتنا وتدعم الأهداف الطموحة التي وضعناها للمستقبل وبدأنا في تنفيذها من اليوم".

وأضاف: "نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقناها بهدف تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، لكي تصبح المدينة الأقل بصمة كربونية على مستوى العالم بحلول 2050".

وأعلنت "هيئة كهرباء ومياه دبي" عن ترسية عقد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم بنظام المنتج المستقل، في موقع واحد، الذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، على تحالف يضم كلاً من "أكوا باور" السعودية و"شنغهاي الكتريك" الصينية. وأضافت أنه "يجري العمل على توقيع اتفاقية شراء الطاقة وإتمام ترتيبات التمويل للمشروع الذي سيتم تدشينه على مراحل بدءاً من الربع الأخير من عام 2020، ويشمل أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع يصل إلى نحو 260 متراً".