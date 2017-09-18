المغرب يعوّل على الفرنسيين لاستمرار تطوير خطوط الترام في الدار البيضاء

الرباط (CNN)— أعلنت المجموعة الفرنسية، الوكالة المستقلة للنقل بباريس (RATB)، أن شركتها الخاصة بالتنمية (RATB DEV) ، جددت عقدها مع شركة "الدار البيضاء للنقل" لأجل الاستمرار في تطوير ترام الدار البيضاء لمدة 12 سنة، تبدأ من 13 ديسمبر 2017، لتستمر بذلك الشركة الفرنسية في استغلال الترام بالعاصمة الاقتصادية للمغرب منذ عام 2012.

وأعلنت المجموعة الفرنسية، في بلاغ صحفي، اليوم الاثنين، أن شركتها الفرعية في الدار البيضاء، "كازا ترام" ستستمر طوال الـ12 عاما المقبل في "استغلال وصيانة وتطوير" خط الترامواي بعد توقيع عقد التجديد مع "الدار البيضاء للنقل" التي أنشأها المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء لأجل الإشراف على خطوط الترامواي.

ويصل ثمن تجديد العقد إلى 4 مليارات درهم (حوالي 428 مليون دولار أمريكي) وفق ما أعلنه المجلس الجماعي للدار البيضاء، الذي أشار إلى أن فوز الشركة الفرنسية بالصفقة، جاء بعد طلب عروض دولي، أطلقته شركة "الدار البيضاء للنقل"، في يونيو/حزيران 2016.

وستقوم المجموعة الفرنسية، عبر هذا التجديد، باستغلال وصيانة أربعة خطوط جديدة من الترامواي وخطين من الحافلات العالية المستوى (معروفة باسم BHNS)، وقد جرى حفل التوقيع يوم الجمعة الماضي، وحضره عبد العزيز العماري رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، و كاثرين كيلوارد ،الرئيسة المديرة العامة لمجموعة الوكالة المستقلة للنقل بباريس .

وقالت المجموعة الفرنسية إن العقد الجديد يتضمن كذلك وضع مركز للابتكار الخاص بالنقل في الدار البيضاء، وتطوير برنامج لتوظيف وتأهيل المستخدمين. وتوجد هذه المجموعة الفرنسية في 14 بلدا، منها أربعة بلدان عربية، هي المغرب والجزائر وقطر والسعودية.

وينتظر أن تصل خطوط الترام في الدار البيضاء بعد هذا التجديد إلى 76 كلم، و22 كلم بالنسبة للحافلات ذات المستوى العالمي، ولا يتوفر المغرب على خطوط الترامواي، إلّا في مدينتين، الدار البيضاء، والعاصمة الرباط.