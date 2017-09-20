السعودية.. تأسيس شركة جديدة لتطوير قطاع الترفيه بـ2.7 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، أنه يعتزم تأسيس شركة ستكون ذراعه الاستثماري في قطاع الترفيه في المملكة.

وسيبلغ رأس مال هذه الشركة قرابة 10 مليارات ريال (أو ما يعادل 2.67 مليار دولار)، وستعمل هذه الشركة على "جذب شراكات استراتيجية لبناء منظومة عمل متكاملة،" بالإضافة إلى "توسيع نطاق خدمات الترفيه وتنوعها ورفع جودتها وفقاً لأحدث المعايير العالمية."

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتأسيس عدة مشاريع في مجال قطاع الترفيه، وسيتم تدشين أول مجمع للترفيه بحلول عام 2019.

ويتوقع الصندوق أن تساهم مشاريع هذه الشركة بنهاية عام 2030 في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة في السعودية، كما ستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بـ8 مليارات ريال (أو ما يعادل 2.13 مليار دولار).

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية "رؤية السعودية 2030"، التي تسعى لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار، والتي شملت خططاً شاملة تتمحور حول عدة نقاط أساسية منها إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم والخصخصة والصناعات الجديدة والسياحة الدينية وتوفير المزيد من الوظائف.

ويُذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان قد أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق مشروع "أكبر مدينة" ترفيهية وثقافية ورياضية في المملكة، من المقرر أن تبلغ مساحتها 334 كيلومتراً مربعاً، وذلك بمنطقة القدية جنوب غرب العاصمة الرياض. ويُشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الرئيسي في هذا المشروع، إلى جانب مجموعة من كبار المستثمرين المحليين والعالميين.

وشدد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود جهود "رؤية السعودية 2030"، خلال الأشهر الماضية على أهمية تطوير قطاع الترفيه للحصول على مليارات الدولارات التي تُنفق في الخارج، إذ أكد أن إنشاء قطاعات محلية للترفيه السياحي سيساعد في الحصول على قرابة 22 مليار دولار من إنفاق السعوديين على الترفيه بالخارج.