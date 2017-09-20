أين يضع صندوق الدعم السعودي الصخم مع "سوفت بنك" استثمارته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إنه أحد أضخم صناديق الدعم التكنولوجية للاستثمار المباشر في العالم.. ويقوم بضخ أمواله في استثمارات عديدة بسرعة!

كُشف النقاب عن صندوق "رؤية سوفت بنك" منذ أقل من عام، بدعم من المملكة العربية السعودية وبنك "SoftBank" الياباني. وبحلول مايو/ أيار الماضي، جمع 93 مليار دولار من أصل هدفه الإجمالي الذي يبلغ 100 مليار دولار، لتُنفق هذه الأموال بعد ذلك لدعم مشاريع التكنولوجيا في المستقبل.

والسعودية هي أكبر المستثمرين في صندوق "رؤية سوفت بنك"، ويليها بنك "SoftBank" الياباني. وتشمل قائمة المستثمرين الآخرين شركة آبل و"Qualcomm" و"Foxconn" و"Shar" و"مبادلة"، أحد صناديق الثروة السيادية في الإمارات.

ومن المتوقع أن يجمع الصندوق السبع مليارات دولار الأخيرة خلال الشهر المقبل، ولكن الصندوق لا يضيع أي وقت بتسخير الأموال التي جمعها حتى الآن في الاستثمار. إذ استثمر في 10 شركات حتى الآن بصفقات تبلغ ما لا يقل عن 7.7 مليار دولار.

هذا ما استثمر فيه الصندوق هذا العام:

سبتمبر/ أيلول:

"Slack"

توفر هذه الشركة خدمات الرسائل عبر الإنترنت، والتي تُستخدم في الغالب من قبل الشركات والمؤسسات لمساعدة موظفيها على التواصل ضمن فرق وتجنب سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة. تُقدر "Slack" الآن بقيمة تبلغ 5.1 مليار دولار.

"OYO"

هذا التطبيق الهندي يساعد مستخدميه على حجز غرف بفنادق أسعارها معقولة باستخدام هواتفهم الذكية. وحالياً يمكن حجز غرف بأكثر من 6.5 ألف فندق في 198 مدينة في الدولة. ويصف مؤسسو التطبيق بأنه "أكبر شركة ضيافة في الهند."

"Fanatics"

شركة تجارة إلكترونية رياضية تبيع البضائع المرخصة. تبيع القمصان الرسمية للفرق بالدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة "NBA"، واتحاد كرة القدم الأميركي "NFL" والبطولات الأوروبية.

أغسطس/ آب:

"WeWork"

صنعت هذه الشركة العقارية سمعة لنفسها باعتبارها الوجهة الرئيسية لتأجير المباني وتحويلها إلى مساحات عمل تعاونية لرجال الأعمال.

"Riovant"

شركة التكنولوجيا البيومترية التي تواصل إجراء البحوث حول الأدوية التي لم يعد يتم تطويرها من قبل شركات الأدوية الكبرى.

"Guardant Health"

شركة ناشئة تختص بتشخيص السرطان الذي يمكن أن يختبر وجود المرض عبر استخدام عينة دم واحدة.

"Nvidia"

شركة تصنع الشرائح الإلكترونية تتجه نحو تطوير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا القيادة الذاتية. وتشمل قائمة زبائنها "Volkswagen" و"Audi".

"Flipkart"

عملاقة التجارة الإلكترونية الهندية قالت إن الضخ النقدي الذي تلقته أضاف إلى مبلغ 1.4 مليار دولار كانت جمعته في وقت سابق من هذا العام من "Microsoft" و"ebay" وشركة "Tencent" الصينية، ما جعل بيدها مبلغ 4 مليارات دولار لتخوض حرب المنافسة مع "Amazon".

يوليو/ تموز:

"Brain Corp"

شركة تختص بالذكاء الاصطناعي تركز على تكنولوجيا القيادة الذاتية للروبوتات.

"Plenty"

شركة تقنيات زراعية تبني مزارع داخلية أكثر كفاءة من المزارع التقليدية. وانضم رئيس شركة "ألفابت"، إريك شميدت والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، جيف بيزوس، لقائمة المستثمرين في هذه الشركة.

استثمارات مرتقبة؟

استثمر "سوفت بنك" مباشرة في عدد من الشركات، وسيكون لدى صندوق "رؤية سوفت بنك" خيار الاستثمار فيها أيضاً، وتضمن تلك القائمة:

"ARM Holdings"

تصنع هذه الشركة الشرائح الإلكترونية الدقيقة التي تُستخدم في الهواتف الذكية التي صممتها شركات مثل أبل وسامسونغ. وهي أكبر شركة تكنولوجية في بريطانيا.

"OneWeb"

شركة ناشئة في ولاية فلوريدا الأمريكية تريد توفير الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة عبر الأقمار الصناعية الصغيرة التي تدور حول الأرض.

"SoFi"

شركة تقدم قائمة قصيرة من الخدمات التي تشمل إعادة تمويل القروض الطلابية، والقروض الشخصية والرهون العقارية وإدارة الثروات.

"Improbable"

شركة ريطانية تطوّر التكنولوجيا المستخدمة في خلق عوالم افتراضية ضخمة. جولة الاستثمار التي يقودها "سوفت بنك" قييّم الشركة بأكثر من مليار دولار.

"Nauto"

شركة تختص بتكنولوجيا المركبات المستقلة التي تستخدم الكاميرات وأجهزة استشعار الحركة لجعل القيادة أكثر أمناً. وهي تعمل مع شركاء مثل تويوتا وجنرال موتورز لتطوير التكنولوجيا للسيارات ذاتية القيادة.

"OSIsoft"

شركة برمجيات تساعد الشركات على تحسين عملياتها من خلال جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات في الوقت الحقيقي.