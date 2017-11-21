نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تملك أكبر الشركات الأمريكية حوالي 2.6 تريليون دولار من أموالها خارج الولايات المتحدة، ويود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير ذلك، لكن هل سيؤثر إرجاع هذه الأموال بأي شكل على الاقتصاد الأمريكي؟
كم حجم المال الذي تخزّنه الشركات الأمريكية خارج الدولة؟
كم حجم اموال شركات أمريكا المخزنة خارج الدولة
اقتصاد
آخر تحديث الثلاثاء, 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 06:35 (GMT +0400).
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لماذا تحتفظ الشركات الأمريكية بهذا الكم من المال خارج الدولة؟
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