كم حجم المال الذي تخزّنه الشركات الأمريكية خارج الدولة؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تملك أكبر الشركات الأمريكية حوالي 2.6 تريليون دولار من أموالها خارج الولايات المتحدة، ويود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير ذلك، لكن هل سيؤثر إرجاع هذه الأموال بأي شكل على الاقتصاد الأمريكي؟